«Европа затягивает войну нашими руками»: Луценко осознал жестокую реальность

Вадим Москаленко.  
28.05.2025 12:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Страны Европы заинтересованы в максимально длительном продолжении войны на Украине.

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Европы заинтересованы в максимально длительном продолжении войны на Украине. Об этом на канале...

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«В Европе уже некоторые прямо говорят, как один из заместителей министра обороны Германии, некоторые говорят то же самое, но красиво упаковывает, но они говорят одно и то же: «Нам нужно, чтобы Украина билась как можно дольше, это даст нам время на перевооружение».

Да, это очень цинично. Хотя дальше они добавляют: «Мы будем помогать Украине всем, чем сможем в это время, чтобы выиграть для себя возможность создания новой европейской армии», – сказал Луценко.

Он подчеркнул, что украинцам пора свыкаться с новой жестокой реальностью, в которой они – лишь пешки для западных стран.

«В этой ситуации мы живем. С этим надо считаться. Это для нас Украина превыше всего. Для них это лишь фактор соседней, возможно, близкой по духу, с точки зрения демократии и европейской цивилизации страны, но просто сосед.

Они защищают себя за счет нас, помогая нам, но думая о себе. Это реалии, с которыми нам придется научиться жить в этом жестоком мире», – добавил экс-генпрокурор.

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