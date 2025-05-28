«Европа затягивает войну нашими руками»: Луценко осознал жестокую реальность

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Страны Европы заинтересованы в максимально длительном продолжении войны на Украине.

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе уже некоторые прямо говорят, как один из заместителей министра обороны Германии, некоторые говорят то же самое, но красиво упаковывает, но они говорят одно и то же: «Нам нужно, чтобы Украина билась как можно дольше, это даст нам время на перевооружение». Да, это очень цинично. Хотя дальше они добавляют: «Мы будем помогать Украине всем, чем сможем в это время, чтобы выиграть для себя возможность создания новой европейской армии», – сказал Луценко.

Он подчеркнул, что украинцам пора свыкаться с новой жестокой реальностью, в которой они – лишь пешки для западных стран.