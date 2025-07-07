Европейцы изначально неправильно оценили возможности России вести боевые действия, и поэтому сегодня никто не может помешать армии РФ освобождать города и двигаться к границе с НАТО.

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы помним, что с первых дней российской спецоперации европейцы, особенно французы, говорили, что цель европейцев – заставить Россию потерпеть поражение. Хотя они и не знали, как именно это сделать. На самом деле, в тот момент они предполагали, что масштабных и жестоких санкций будет достаточно, чтобы российская экономика рухнула, и, следовательно, в России возник какой-то политический кризис, который привел бы к смене режима или чему-то подобному. Именно это и имели в виду европейцы. Но они так и не определили, что может стать успехом для Украины. И за последние два года, особенно после так называемого контрнаступления летом 2023 года, мы знаем, что у Украины нет возможности и сил, чтобы изменить ход военных действий в Европе и на Украине», – сказал Бод.