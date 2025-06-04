Есть ли у вас план, мистер Ермак? В Штатах снова пишут о «сером кардинале» Зеленского

Politico сопровождает сегоднящний вояж главы Офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон публикацией онлайн-версии материала о главном администраторе Украины, ранее выщедший в печатной версии этого издания. Предлагаем вам ранее не публиковавшиеся в русскоязычных переводах отрывки из статьи.

«Все помнят, как Владимир Зеленский подвергся резкой критике со стороны сторонников Дональда Трампа из организации MAGA за то, что он надел боевую форму на нашумевшую встречу в Овальном кабинете в феврале. Но большинство, вероятно, уже забыло безупречный костюм человека, сидящего в тот момент на диване справа от Зеленского, его импозантного начальника Офиса Андрея Ермака. Думал ли Ермак, что его босс должен был последовать его примеру в одежде? Думал ли он, что мог бы сдержаться и лучше выступить на самой большой политической сцене? Если бы он так думал, он бы никогда в этом не признался», – говорится в материале.

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На самом деле, как он рассказал изданию POLITICO, именно Зеленский приказал ему надеть этот костюм.

«Это был, наверное, мой первый костюм с начала полномасштабного вторжения. Он даже казался немного непривычным, но я привыкаю», — написал он в переписке по электронной почте.

О чем он думал во время той жестокой перепалки? Приоритетом было просто убедить американцев, что в их стратегических интересах помочь остановить русских, объяснил позже Ермак, не делая ни малейшего намека на то, что он готов схватиться за штурвал, поскольку переговоры скользили по льду.

Такая реакция типична для Ермака, отмечает издание,

«Когда-то малоизвестный юрист и продюсер фильмов категории B — теперь в гуще трехсторонней мирной дипломатии с американцами и русскими — всегда благоговейно предан своему боссу. В интервью POLITICO в прошлом году он восторженно назвал его «президентом из народа». Что еще он мог сказать? Ермак оседлал фалды Зеленского, чтобы стать второй по силе фигурой в Украине — даже равной ему», – говорится в материале.

Профайл Ермака будет только расти в ближайшие месяцы, уверены авторы материала.

«Он прошел долгий путь с тех пор, как снял фильм о боевых искусствах «Правила боя» и триллер о контрабанде «Линия». Сейчас он находится во главе украинской дипломатии и пытается найти способы угодить обидчивым сторонникам Трампа, отчасти с помощью строгого кроя. На переговорах в Стамбуле в мае Ермак возглавил переговоры с союзниками и воздержался от прямых дискуссий с русскими. Россия направила только делегацию низкого уровня, но 53-летний консильери из Киева координировал позиции с США, Великобританией, Францией и Германией и взял на себя инициативу, настаивая на том, что приоритетом должно быть безусловное прекращение огня», – пишет издание.

На этой неделе он приехал в Вашингтон, пытаясь воспользоваться разочарованием Трампа Владимиром Путиным из-за недавних массированных авиаударов по украинским городам, включая Киев. «Санкции — главный приоритет» для Ермака в этой поездке, сказал POLITICO один из его помощников.

Вопрос, когда он выходит на первый план, заключается в следующем: какова его игра? Пока он курсирует по западным столицам, чтобы продвигать дело Украины, некоторые критики опасаются, что он пользуется возможностью отполировать собственную репутацию для будущего.

Он это решительно отрицает и заверяет в преданности Зеленскому и готовности уйти из политики вместе с ним.

По крайней мере, на данный момент Ермак — доверенная правая рука Зеленского, а не его преемник, делает вывод издание. И даже яростные противники признают, что этот бывший юрист хорошо подходит на роль украинского собеседника в транзакционном окружении Трампа.

«Он лучше разбирается в людях Трампа, чем Зеленский», — заявил депутат Николай Княжицкий, член партии бывшего президента Петра Порошенко.

Обычно Княжицкий не может сказать ни одного доброго слова о Ермаке, но он отметил, что «Зеленский недостаточно адаптировался» к масштабным изменениям в политике в Вашингтоне, в то время как Ермак, похоже, более восприимчив к ним.

«Мышление Зеленского не изменилось, и он до сих пор не понял, что риторика, которая была эффективна, когда в Белом доме был Джо Байден, сейчас бесполезна», — добавил он.

Но Ермак на самом деле? Кто тот человек, на которого Зеленский будет полагаться, сидя напротив несентиментального инвестора в недвижимость и юриста Стива Виткоффа, специального посланника Трампа, чтобы попытаться манипулировать администрацией, которая видит в Украине помеху в более крупной игре по сближению с русскими?

Ермака обвиняли во всем, от российского шпиона — обвинение, связанное с давними вопросами о том, был ли его отец офицером российской разведки — до опасного «Распутина», который околдовал Зеленского.

Мастерство Ермака заключается в тонком знании психологии. Это то, что подчеркивают полдюжины бывших украинских министров и помощников, с которыми POLITICO говорило о Ермаке. За исключением одного, все они говорили на условиях анонимности, опасаясь перечить правой руке Зеленского. В Киеве, безусловно, бытует мнение, что нужно быть осторожным, имея с ним дело или даже говоря о нем.

«Ермак — блестящий психолог. Он умеет читать Зеленского и предугадывать, чего тот хочет», — сказал бывший министр, который резко конфликтовал с Ермаком и все больше выдавливался им, прежде чем был вынужден уйти в отставку из-за угроз. «Он осторожен, предлагая готовые решения Зеленскому, который ненавидит, когда его втягивают в детали, и не приносит ему проблем», — добавил он.

Украинские комментаторы часто называют его продюсером в правящей дуополии, а бывшего телекомика Зеленского — исполнительницей главной роли. Отношения между ними развивались с момента первого назначения Ермака на должность президента на младшую должность пять лет назад.

Однако политолог и директор Украинского института политики Руслан Бортник считает сомнительным, сможет ли он когда-либо стать преемником Зеленского.

«У Ермака нет политического будущего без Зеленского. Он не популярен и не имеет реальной поддержки элит. Он временный человек», — сказал он.