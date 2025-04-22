Еще одна война Трампа: конфликт с Гарвардом разрастается и грозит перекинуться на другие топ-вузы США

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Президент США Дональд Трамп серьезно встрял в еще один затяжной и серьезный конфликт с непредсказуемым финалом. Как пишет WSJ, Белый дом планирует лишить Гарвардский университет бюджетного финансирования еще на миллиард долларов, дополнительно к уже отобранным у вуза федеральным грантам на 2,2 млрд долл.

Речь идет о средствах, выделенных на исследования в области здравоохранения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, в Белом доме были «удивлены» решением администрации Гарвардского университета опубличить в СМИ письмо администрации США от 11 апреля с требованием провести широкие реформы в университете.

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До этого в команде Дональда Трампа хотели отнестись к Гарварду «более снисходительно», но после публикации письма чиновники хотят оказать на университет «еще большее давление», пишет газета.

Сам президент США раскритиковал университет, назвав его «сбившимся с пути». Трамп считает, что Гарвард «учит чепухе и больше не может считаться даже приличным местом обучения».

Гарвард еще в конце марта обратился к администрации Трампа, чтобы попытаться избежать конфронтации, сообщили источники WSJ. Университет в течение нескольких месяцев уже предпринимал действия по подавлению пропалестинских выступлений в своих кампусах, которые у Трампа считают «антисемитскими» и ставят в вину вузу. В январе нынешнего года президент Гарварда Клодин Гэй даже ушла в отставку на фоне обвинений в отсутствии «борьбы с антисемитизмом» в стенах вуза.

Однако десять требований Трампа, изложенных в письме 11 апреля, шли гораздо дальше – и руководство вуза решило, что не может их принять, указывает The Wall Street Journal. При этом, по словам собеседников издания, письмо не было помечено как конфиденциальное.

«Администрация Дональда Трампа оказывает давление на ведущие вузы США, мотивируя это борьбой с антисемитизмом. Письмо, о котором идет речь, содержало требования реформировать управление Гарвардским университетом, изменить политику по приему студентов, а также провести проверку руководства вуза и его преподавателей на предмет их взглядов на многообразие и запретить ношение масок на территории кампуса», – говорится в публикации.

Как пишет «Вашингтон пост», после скандала с опубличиванием якобы конфиденциального письма Трампа и ответных угроз Белого дома, Гарвард подал в суд на администрацию США из-за сокращения финансирования.

«Мы подали иск с требованием остановить замораживание финансирования, поскольку оно незаконно и выходит за рамки полномочий правительства», – заявил президент университета Алан Гарбер.

Отмечается, что администрация Дональда Трампа требует от Гарварда провести реформы в сфере управления, изменить политику приема студентов, проверить преподавателей на лояльность и усилить борьбу с антисемитизмом, то есть, заткнуть рты активным критикам политики Израиля.

А министр образования США в начале месяца обещала провести аудит финансирования Гарварда из-за «неспособности университета обеспечить защиту еврейских студентов от дискриминации» и продвижения в его стенах «сеющих рознь идеологий».

«Как еврей и как американец я прекрасно понимаю, что рост антисемитизма вызывает обоснованную обеспокоенность», – признал Гарбер. Однако он призвал власти обсуждать эту проблему с вузом, а не сразу принимать карательные меры, и раскритиковал правительство за желание «контролировать, кого мы нанимаем и чему учим».

В университете возмущены тем, что министерство внутренней безопасности США угрожает запретить Гарварду принимать иностранцев, если вуз не передаст данные о «незаконных и насильственных действиях» студентов, обучающихся по вузе.

Если Гарвард победит, то это даст дополнительный стимул к сопротивлению другим крупным американским университетам (Колумбийский, Принстон), которые уже заявили о полной поддержке Гарварда и также отказались выполнять требования Трампа.

Как сообщает The New York Times, Колумбийский университет, вслед за Гарвардом, отказался выполнять требования администрации Трампа о смене повестки.

И.о. президента университета Клэр Шипман заявила, что не позволит федеральному правительству «требовать от нас отказаться от нашей независимости и автономии».

Она сказала, что любое соглашение, в котором федеральные чиновники будут диктовать, «чему мы учим, что исследуем или кого мы нанимаем», будет неприемлемым.

Тяжба Трампа с вузами «Лиги плюща» может затянуться на годы, предупреждает американист Роман Романов.

«Судебные тяжбы могут длиться вечно и нет никакой гарантии, что Трамп выполнит предписание инстанции какого-либо уровня, если оно не будет соответствовать его позиции. На практике он может достаточно долго удерживать средства (несмотря на законные ограничения) и тем самым стопорить работу таких университетов, как Гарвард (как образовательную, так и исследовательскую). Кто-то возразит, что у таких институций довольно много дотаций и большие фонды. Это правда, но средства в этих самых фондах не могут использоваться университетами единолично. Дело в том, что люди, делающие пожертвования, часто сопровождают их многими требованиями и условиями дальнейшего осваивания переданных средств».

А проживающий в ФРГ и признанный в РФ иноагентом социолог Николай Митрохин считает, что Трамп смотрит не туда и борется с ветряными мельницами.