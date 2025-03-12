ЕС украдет российские резервы, чтобы засадить Украину энергетической вербой или анашой – Симонов
После заключения мирного соглашения ЕС попытается сделать Украину полем экспериментов для «зеленой» энергетики – и внедрять там безумные «зеленые» проекты, часть из которых была придумана еще до 2014 года.
Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самое смешное, что мне запомнилось (у украинцев же всегда есть особая национальная идея), так вот, в сфере «зеленой» энергетики у них было придумано украинское дерево. Оно называлось “энергетическая верба”. Это такая особая верба, которая растет на Украине. У нее просто способность быстро расти. Не успеваешь рубить ее, а она все растет и растет.
На полном серьезе говорили, что эта суперверба заменит российский газ. Мы ее будем просто в печку кидать. Если не верите, погуглите. Все эти планы разной степени идиотизма постоянно обсуждались», – сказал Симонов.
Он полагает, что развитие «зеленой» энергеники в Брюсселе смогут счесть хорошим поводом для конфискации российских замороженных активов.
«Как можно красиво обернуть воровство? Сказать: давайте мы потратим деньги на зеленую энергетику Украины. Это климатически прекрасный проект. На это не жалко украсть у русских деньги. Там еще будет много креатива. Я не удивлюсь, если кто-то предложит выращивать на Украине марихуану. Это тоже часть зеленого мира», – отметил Симонов.
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