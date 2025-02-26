«Это все пустое и лукавство»: Лавров опроверг, что Россия согласна на миротворцев для Украины

Олег Кравцов.  
26.02.2025 15:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия не согласна на ввод иностранных войск на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил на пресс-конференции в Катаре заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, контингент каких стран Россия согласна рассматривать как миротворцев на Украине.

Россия не согласна на ввод иностранных войск на Украину. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Мы никаких вариантов не рассматриваем. Не знаю, что там Макрон говорил, он свою роль играл не очень убедительно в Вашингтоне. Но президент Трамп на пресс-конференции, когда тема была затронута, сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон», – указал глава МИД РФ.

По его словам, Россию об этом никто не спрашивает, а навязываемый прежде всего Францией и Британией подход направлен прежде всего на то, чтобы «конфликт разогревать и дальше».

Он обратил внимание, что Макрон настаивал на остановке конфликта и вводе миротворцев, после чего только начинать серьезный разговор.

«Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая направлена на достижение единственной цели – снова накачать Украину оружием», – заявил министр.

Лавров заметил, что если ранее объявлялось о намерении победить РФ на поле боя, то теперь Макрон говорит, что «нужно добиться перемирия, которое не будет выглядеть капитуляцией».

«Поэтому разговоры о каких-то миротворческих силах – это все пустое. Нам главное уничтожить первопричины конфликта. Они не в отсутствии миротворцев. Они в том, о чем я сказал», – говорит министр.

Он добавил, что не согласна и Москва на заморозку по нынешней линии, поскольку есть Конституция, по которой занятые Украиной территории являются российскими.

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