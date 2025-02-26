«Это все пустое и лукавство»: Лавров опроверг, что Россия согласна на миротворцев для Украины

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Россия не согласна на ввод иностранных войск на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил на пресс-конференции в Катаре заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, контингент каких стран Россия согласна рассматривать как миротворцев на Украине.

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«Мы никаких вариантов не рассматриваем. Не знаю, что там Макрон говорил, он свою роль играл не очень убедительно в Вашингтоне. Но президент Трамп на пресс-конференции, когда тема была затронута, сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон», – указал глава МИД РФ.

По его словам, Россию об этом никто не спрашивает, а навязываемый прежде всего Францией и Британией подход направлен прежде всего на то, чтобы «конфликт разогревать и дальше».

Он обратил внимание, что Макрон настаивал на остановке конфликта и вводе миротворцев, после чего только начинать серьезный разговор.

«Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая направлена на достижение единственной цели – снова накачать Украину оружием», – заявил министр.

Лавров заметил, что если ранее объявлялось о намерении победить РФ на поле боя, то теперь Макрон говорит, что «нужно добиться перемирия, которое не будет выглядеть капитуляцией».

«Поэтому разговоры о каких-то миротворческих силах – это все пустое. Нам главное уничтожить первопричины конфликта. Они не в отсутствии миротворцев. Они в том, о чем я сказал», – говорит министр.

Он добавил, что не согласна и Москва на заморозку по нынешней линии, поскольку есть Конституция, по которой занятые Украиной территории являются российскими.