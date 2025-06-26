«Это идеологическая победа»: Минпросвещения РФ исключит «мову» из обязательного изучения – Селиванов

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Министерство просвещения РФ хочет исключить из федеральных основных общеобразовательных программ блоки, относящиеся к преподаванию украинского языка на всех образовательных ступенях – и это идеологическая победа.

Об этом в своём видеоблоге заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня министерство просвещения России, мотивируя это изменившейся геополитической обстановкой, исключает украинский язык. А это значит, не будут тратиться средства на издания каких-то учебников, кормление каких-то дармоедов, разработку каких-то учебных программ. Потому что если ты живёшь где-нибудь в деревне, где говорят на суржике или крестьянском диалекте, ты и так на нём будешь говорить. А специальное изучение украинского языка, как такой оксюморон – «изучайте ридну мову», то это идёт в комплексе с пропагандой. Потому что невозможно изучать украинскую «мову» без лжи о каких-то запретах этой «мовы», о том, что она какая-то древняя… «Мова» изучаться специально за государственный счёт не будет. И это главная идеологическая победа, потому что всё украинство существует только за счёт навязывания его государством», – отметил Селиванов.