«Эти страны звонят нам и целуют меня в зад»: Трамп похвастался успехами в тарифной войне со всем миром

NBC пишет о выступлении Дональда Трампа на вечере республиканской партии Там президент США заявил, что добился своего, введя жесткие таможенные тарифы против зарубежных стран. Сейчас более 50 стран вступили в переговоры с Ващингтоном, многие из них уже предложили нарастить свой импорт из СЩА для выравнивания торгового баланса.

«Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Они умирают от желания заключить соглашение: «Пожалуйста, заключите с нами соглашение. Я сделаю все что угодно, сэр», – похвастался Трамп своим однопартийцам.

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Новые тарифы — это объявление торговой войны партнёрам США по всему миру. Особенно много претензий у президента США к Китаю. Трамп назвал Китай «самым большим виновником» и ввёл против него пошлины в 104% на все товары. Президент Штатов уверен, что Китай всё ещё хочет переговоров, но пока не знает, с чего начать из-за «гордости». Но он ждёт звонка из Пекина:

«Мы ждем вашего звонка. Это произойдет!», – уверяет Трамп.

Евросоюз, товары которого отныне облагаются пошлинами в 20%, предложил Трампу отменить все пошлины с обеих сторон. Президент США отверг это предложение и потребовал, чтобы ЕС, в обмен на ослабление пошлин, импортировал больше американских энергоносителей.

«У нас дефицит торгового баланса с ЕС в $350 млрд, и он быстро исчезнет. Один из способов, как он может легко и быстро исчезнуть, — им придется покупать у нас энергию… Они могут купить ее, и мы сможем списать $350 млрд за одну неделю», — цитирует Politico президента США.

Ожидается, что сегодня ЕС согласует первоначальные контрмеры. По сведениям источников в Брюсселе, будут предложены пошлины в около 25% на американские соевые бобы, одежду и товары из железа, стали и алюминия; 10% будет наложено на другие товары. Весь перечень товаров, подлежащих обложению ответными пошлинами, будет состоять из 66 страниц.