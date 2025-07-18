Экс-командир «Айдара»: Без ракет обещанные Трампом «Пэтриоты» – издевательство
Кроме производства ракет для ЗРК «Пэтриот», Украина якобы «на 90%» способна себя обеспечивать оружием.
Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас «Пэтриотов» и так немного есть, у нас или 5, или 7 батарей сейчас в наличии, мы просим ещё, но проблема же не в этом. Проблема в ракетах. У нас те же 5 батарей очень неплохо прикрывали, по крайней мере, большие города, пока ракеты не закончились.
И если у нас через несколько недель будет 10 батарей, но к ним не будет ракет… И вопрос ракет для «Пэтриотов» гораздо критичнее самих установок», – причитал нацист.
«Это одна из очень немногих позиций, где мы сами выпускать не способны, вот здесь действительно полная зависимость. В отличие от 90% оборонной продукции, которую, по моему мнению, мы способны выпускать сами, здесь такая позиция, что только получать и только от Штатов, потому что никто другой из союзников их не производит. Кстати, сейчас разворачивается производство в Германии, но оно только разворачиваются», – переживал Дикий.
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