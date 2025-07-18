Кроме производства ракет для ЗРК «Пэтриот», Украина якобы «на 90%» способна себя обеспечивать оружием.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас «Пэтриотов» и так немного есть, у нас или 5, или 7 батарей сейчас в наличии, мы просим ещё, но проблема же не в этом. Проблема в ракетах. У нас те же 5 батарей очень неплохо прикрывали, по крайней мере, большие города, пока ракеты не закончились.

И если у нас через несколько недель будет 10 батарей, но к ним не будет ракет… И вопрос ракет для «Пэтриотов» гораздо критичнее самих установок», – причитал нацист.