Договориться с Западом получится только на руинах Вашингтона

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока будут продолжать повышать градус эскалации и поставлять Украине всё более смертоносное оружие, пока весь блок НАТО не потерпит поражение.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«И Штаты сказали, и европейцы, х*хлы: мы вас всех убьем. А у нас сидят такие придурки: «а может, договоримся?». С чего бы Трампу не поставлять Украине любое вооружение, вплоть до ядерного, если это позволяет безнаказанно нас убивать, наносить удары в одну сторону? Есть вероятность, что если это оружие применять с территории Европы, то мы можем ответить. А если с территории Украины, да и даже если на месте Украины будет кратер, это никак пиндосов и европейцев не озадачит, лишь бы России было хуже», – сказал Евич.