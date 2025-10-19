Договориться с Западом получится только на руинах Вашингтона

19.10.2025 18:32
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Страны западного блока будут продолжать повышать градус эскалации и поставлять Украине всё более смертоносное оружие, пока весь блок НАТО не потерпит поражение.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«И Штаты сказали, и европейцы, х*хлы: мы вас всех убьем. А у нас сидят такие придурки: «а может, договоримся?». С чего бы Трампу не поставлять Украине любое вооружение, вплоть до ядерного, если это позволяет безнаказанно нас убивать, наносить удары в одну сторону?

Есть вероятность, что если это оружие применять с территории Европы, то мы можем ответить. А если с территории Украины, да и даже если на месте Украины будет кратер, это никак пиндосов и европейцев не озадачит, лишь бы России было хуже», – сказал Евич.

«Вообще, кто случайно не понимает, Украина – это торпеда. То есть, в идеале для пиндоса последний х*хол должен убить последнего русского, и издохнуть после этого. Вот их план. Соответственно, существует ли хоть одна причина прекращать поставки оружия?

Переговоры возможны только одним образом – на развалинах Вашингтона подписать безоговорочную капитуляцию. Это единственный способ с ними договориться, других договоров они не понимают», – подытожил военврач.

