Чубаров чудит: «Люди в Крыму в ярости – Кабмин Украины тормозит закрепление статуса меджлиса!»

Кабинет министров Украины кишит «агентами Москвы».

Об этом на форуме экспертной сети «Крымской платформы» в Киеве заявил главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каждое невыполненное задание очень болезненно отдаётся на настроении этих людей. Можно сказать, например, о невыполнении Кабинетом министров Украины закона Украины и соответствующей статьи относительно закрепления статуса представительского органа за меджлисом крымскотатарского народа.

Люди в Крыму просто не понимают! Они говорят открыто: «У вас в Кабинете министров сидят агенты Москвы!». Люди имеют право это говорить, потому что мы видели очень много агентов до 2014 года в крымских структурах власти. Люди сейчас это перебрасывают на современные структуры власти.

Очень надеюсь, что новоназначенное правительство всё-таки исправит эту ошибку, и мы сейчас пытаемся найти взаимодействие с пани премьер-министром Украины», – вещал Чубаров.