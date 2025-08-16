«Цели СВО или разгром Украины». Западные СМИ о возможной сделке на Аляске

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прибытие Владимира Путина на Аляску уже выглядит победой хозяина Кремля, отмечает канадская CBS.

«Путин одержит победу независимо от сегодняшнего результата… Что бы ни произошло сегодня на саммите, Путин всё равно может считать его успешным».

New York Times поясняет:

«Владимир Путин выглядел счастливым и искренне воодушевлённым, когда выходил из самолёта и приветствовал президента Трампа. И у него были все основания для этого. После трёх лет дипломатической изоляции, санкций и выдачи ордера на его арест по обвинению в военных преступлениях он только что приземлился на территории, возможно, самой могущественной страны в мире и лидера НАТО, и президент Трамп тепло встретил его на красной ковровой дорожке. Именно такого визуального образа добивался Путин, и это объясняет, почему он с готовностью принял идею провести эту встречу на Аляске. Даже если сама встреча не принесёт особых результатов, Путин снова окажется в компании собеседников из сверхдержав».

The Guardian также подмечает:

«Путин присоединился к Трампу в президентском лимузине, который называют «Зверь», — редкая привилегия, как для союзников, так и для противников, — и было видно, как он радостно смеётся… Впервые за десять лет пригласив Путина на территорию США, президент тем самым придаёт ему легитимность».

Associated Press печалится, что на переговорах нет ни европейцев, ни украинцев.

«Исключение Зеленского из переговоров — это серьёзный удар по политике Запада «ничего об Украине без Украины».

CNN разгадывает язык тела:

«Ухмыляющийся Владимир Путин выглядывает из окна бронированного лимузина президента Дональда Трампа, когда они проезжают мимо камер на взлетно-посадочной полосе на Аляске. Пока что язык тела на саммите в пятницу был совсем не ледяным. Когда Путин подошёл к Трампу на красной ковровой дорожке, президент США пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя его… Российский президент известен тем, что выражает свои мысли с помощью позы. Бывшие президенты США отмечали его привычку сутулиться во время выступлений, что говорит о его незаинтересованности. На Аляске он не сутулился. Вместо этого он сидел, подавшись вперёд, на своём стуле».

А вот агентство Reuters вбрасывает со ссылкой на некие российские анонимные источники тезисы о том, что Кремлю придется идти на уступки по Украине под угрозой ужесточения санкций.

В обмен США предлагают совместные проекты в экономике вроде «использования российских атомных ледоколов для поддержки разработки газовых месторождений и проектов по производству СПГ на Аляске».

Иное мнение у московского корреспондента Sky News Айвора Беннета – Путин будет требовать достижения целей СВО.