Бывший министр Януковича к эпидемии дезертирства в ВСУ приплёл Советский Союз

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С речью о причинах охватившей ВСУ эпидемии дезертирства выступил на заседании парламента Юрий Павленко – бывший министр по делам молодежи во времена Виктора Януковича, сохранивший теплое кресло депутата Верховной рады после бандеровского переворота.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вижу реальные причины, почему солдаты идут на этот шаг. Часто это не страх или предательство, а несправедливость… Среди главных причин: издевательства со стороны отдельных офицеров и старших начальников, отсутствие наказания за ошибки командования, которые приводят к гибели личного состава, психологическое выгорание, физическое истощение солдат, семейные проблемы, низкая заработная плата, люди годами не видят отпусков и не знают, сколько продлится их служба», – возмущался Павленко.

Он подчеркнул, что если к этому добавить унижения в учебных центрах, невозможность перевода в другую часть без разрешения командира, получается «картина, которая толкает даже самых сильных, самых опытных воинов на отчаянные шаги».