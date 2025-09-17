Бывший министр Януковича к эпидемии дезертирства в ВСУ приплёл Советский Союз

С речью о причинах охватившей ВСУ эпидемии дезертирства выступил на заседании парламента Юрий Павленко – бывший министр по делам молодежи во времена Виктора Януковича, сохранивший теплое кресло депутата Верховной рады после бандеровского переворота.

«Вижу реальные причины, почему солдаты идут на этот шаг. Часто это не страх или предательство, а несправедливость… Среди главных причин: издевательства со стороны отдельных офицеров и старших начальников, отсутствие наказания за ошибки командования, которые приводят к гибели личного состава, психологическое выгорание, физическое истощение солдат, семейные проблемы, низкая заработная плата, люди годами не видят отпусков и не знают, сколько продлится их служба», – возмущался Павленко.

Он подчеркнул, что если к этому добавить унижения в учебных центрах, невозможность перевода в другую часть без разрешения командира, получается «картина, которая толкает даже самых сильных, самых опытных воинов на отчаянные шаги».

«Проблема глубже. Это советчина, которая до сих пор сидит в головах части высших командиров, там, где воина видят не как личность, а как ресурс», – приплёл укро-депутат.

