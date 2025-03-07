«Британский сценарий – святое»: Зеленский не станет спасать ВСУ из Курского котла
Украинское руководство, как обычно, не отдаст приказ на отступление – и бросит свою группировку в Курском котле.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Курской области ВСУ провалили правый фланг, россияне атаковали одно из соединений наших бригад ТрО. Я, кстати, очень хотел бы узнать у нашего славного командования, что бригады территориальной обороны делают на территории чужого государства? Они же территорию должны защищать, правильно?
Вот, оборону проломили, и подрезали нам основание нашего выступа справа, и очень крупно подрезают. Там перспектива есть оперативно-тактического окружения», – сказал Арестович.
«А самое главное – основные линии снабжения попали под огневой контроль. В таких условиях может помочь только ввод резервов. Резервов очень серьезных для восстановления положения. Уж не знаю, где и как их взять. Либо отход.
Но мы поступим как обычно. Резервы какие-то кинем, они мелкие, их снимут с других опасных направлений, они не смогут, скорее всего, стабилизировать надолго. Потому что их особо не осталось.
А второе – будем держать в образующемся мешке войска до последнего, пока политическое руководство не даст команду.
Этот сценарий повторяется раз за разом. Я не вижу, почему бы сейчас мы его сломали, потому что для этого надо немножко перестать играть по сценариям. А Курская область, это очень похоже на британский сценарий», – подытожил он.
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