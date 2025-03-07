«Британский сценарий – святое»: Зеленский не станет спасать ВСУ из Курского котла

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Украинское руководство, как обычно, не отдаст приказ на отступление – и бросит свою группировку в Курском котле.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Курской области ВСУ провалили правый фланг, россияне атаковали одно из соединений наших бригад ТрО. Я, кстати, очень хотел бы узнать у нашего славного командования, что бригады территориальной обороны делают на территории чужого государства? Они же территорию должны защищать, правильно? Вот, оборону проломили, и подрезали нам основание нашего выступа справа, и очень крупно подрезают. Там перспектива есть оперативно-тактического окружения», – сказал Арестович.