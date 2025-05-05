Британский генерал стращает: Россия зайдёт в Прибалтику и шарахнет по одной из столиц НАТО
Страны-члены НАТО должны усиливать свои армии, чтобы быть готовыми столкнуться с Россией в неядерной войне на территории Прибалтики.
Об этом в эфире канала «Фокус» заявил отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чтобы сдерживание было эффективным, оно должно быть актуальным, надежным и действенным на всех уровнях – на гибридном, асимметричном, обычном и ядерном уровнях.
Недостаточно просто сказать, что у нас есть межконтинентальные баллистические ракеты, и мы вкладываем все деньги в них, а в результате оказываемся слабыми в обычных вооружениях», – сказал Ширрефф.
Он допустил сценарий, когда «обычное сдерживание не сработало, и Россия вторглась в одно из прибалтийских государств».
«Россия интегрирует тактическую ядерную доктрину во все аспекты своего военного мышления. Посмотрите, например, на регулярные учения «Запад», которые проводились раньше и проводятся до сих пор каждые четыре года. И почти на каждых сценарий был такой, цитата: «Контртеррористическая операция в Прибалтике», а на самом деле «Давайте захватим Прибалтику полностью или частично».
После первых действий русские применили бы или отработали то, что они называют ядерной деэскалацией: «Если бы НАТО вернулась, чтобы выгнать нас из Прибалтики, мы пригрозили бы столице НАТО ядерной ракетой», – запугивал генерал.
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