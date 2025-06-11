Британский адмирал внезапно перешел на русский язык
Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин ответил по-русски «нет» на вопрос о необходимости изучать русский язык, если НАТО не повысит бюджет на оборону.
Так он прокомментировал слова генсека альянса Марка Рютте, выступая на заседании комиссии по обороне британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я так и хотел сказать. Еще одна вещь, о которой говорил генсек, это уверенность в том, что НАТО сильна», – сказал Радакин, когда депутаты рассмеялись.
Он отказался от утверждения, что Рютте ошибается, а ответил уклончиво.
«Мы все согласны с тем, что сейчас эпоха перемен. Я думаю, что для Великобритании система безопасности исключительно важна, и мы должны ее развивать. Мы ядерная держава, мы входим в крупнейший и мощнейший военный альянс в мире, и у нас есть главный союзник – самая могущественная страна на планете. Это то, что обеспечивает нашу безопасность, и то, к чему мы должны стремиться. Это то, что мы все должны укреплять, чтобы не беспокоиться, что мы все будем говорить по-русски», – резюмировал адмирал.
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