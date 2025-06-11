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Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин ответил по-русски «нет» на вопрос о необходимости изучать русский язык, если НАТО не повысит бюджет на оборону.

Так он прокомментировал слова генсека альянса Марка Рютте, выступая на заседании комиссии по обороне британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я так и хотел сказать. Еще одна вещь, о которой говорил генсек, это уверенность в том, что НАТО сильна», – сказал Радакин, когда депутаты рассмеялись.

Он отказался от утверждения, что Рютте ошибается, а ответил уклончиво.