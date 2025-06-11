Британский адмирал внезапно перешел на русский язык

Елена Острякова.  
11.06.2025 13:59
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин ответил по-русски «нет» на вопрос о необходимости изучать русский язык, если НАТО не повысит бюджет на оборону.

Так он прокомментировал слова генсека альянса Марка Рютте, выступая на заседании комиссии по обороне британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин ответил по-русски «нет» на вопрос о необходимости изучать...

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«Я так и хотел сказать. Еще одна вещь, о которой говорил генсек, это уверенность в том, что НАТО сильна», – сказал Радакин, когда депутаты рассмеялись.

Он отказался от утверждения, что Рютте ошибается, а ответил уклончиво.

«Мы все согласны с тем, что сейчас эпоха перемен. Я думаю, что для Великобритании система безопасности исключительно важна, и мы должны ее развивать. Мы ядерная держава, мы входим в крупнейший и мощнейший военный альянс в мире, и у нас есть главный союзник – самая могущественная страна на планете. Это то, что обеспечивает нашу безопасность, и то, к чему мы должны стремиться. Это то, что мы все должны укреплять, чтобы не беспокоиться, что мы все будем говорить по-русски», – резюмировал адмирал.

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