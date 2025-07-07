«Большинство европейцев мечтает о победе над РФ»: после поражения Украины Брюссель готовится «поджечь» Прибалтику
Россия может договориться о прекращении войны с США, но не с европейской частью НАТО, которая намерена воевать даже после поражения Украины.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Брюссельское большинство, а это Франция, Германия, вся Северная Европа, Нидерланды, Дания. Плюс Польша с Прибалтикой. Короче говоря, это достаточно мощный такой во всех отношениях кулачок. И они обладают контролем над брюссельскими бюджетами, а это очень большие деньги.
Кроме того, вместе с Британией они пытаются устроить военную провокацию на Балтике. И эта провокация устраивается не только в поддержку Украины, но и на всякий случай на после Украины, чтобы России, так сказать, было с кем воевать», – сказал Ищенко.
«То есть, можно было бы надеяться на какую-то перспективу договоренности с Европой, с Соединенными Штатами через голову Украины или после Украины… Но дело в том, что в отличие от США, которые настроены сейчас перенести усилия на Китай – Европе до Китая далеко, у нее только Россия рядом. И Европа не собирается пока что, несмотря на существующий раскол, большинство европейских политиков и даже большинство европейских избирателей в той или иной форме голосуют за противостояние с Россией.
Не все далеко голосуют за войну. Большинство против войны. Поэтому, когда у них просто спрашивают, вы за войну с Россией или нет, они говорят – нет, мы против войны с Россией. У нас это публикуется, как будто все за мир с нами. А они не за мир. Они за победу над нами, но без войны. То есть, за продолжение экономического давления и так далее.
Поэтому независимо от того, когда и как это закончится на Украине, с Европой у нас ещё будут свои счёты. Потому что Европа пока что тоже в своей большей и наиболее влиятельной части на сегодня не готова принять мир на условиях своего поражения», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: