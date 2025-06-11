Блеф Трампа по Украине не актуален: США расписались в неспособности производить оружие
Промышленность США не в состоянии произвести оружие для Украины.
Об этом сенатор-демократ Синтия Шахин заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одна из вещей, которая меня поразила в связи с войной на Украине, это осознание того, что наша оборонная промышленность не способна производить оружие, необходимое для ведения войны, подобной той, что идет на Украине», – сказала Шахин.
Демократка винит во всем президента Дональда Трампа, который ввел повышенные тарифы во внешней торговле, чем разрушил логистические цепочки.
«Тарифы только усугубляют ситуацию. Например, я недавно посетила компанию в Нью-Гемпшире, которая производит шарикоподшипники для аэрокосмической промышленности. Они выполняют большой объем работ для министерства обороны. Они сказали мне, что из-за тарифов на сталь, срок поставки стали увеличился с двадцати недель до двух с половиной лет. Мы не можем производить оборудование для нашей национальной безопасности с таким сроком поставки», – рассказала Шахин.
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