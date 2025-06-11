Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Промышленность США не в состоянии произвести оружие для Украины.

Об этом сенатор-демократ Синтия Шахин заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одна из вещей, которая меня поразила в связи с войной на Украине, это осознание того, что наша оборонная промышленность не способна производить оружие, необходимое для ведения войны, подобной той, что идет на Украине», – сказала Шахин.

Демократка винит во всем президента Дональда Трампа, который ввел повышенные тарифы во внешней торговле, чем разрушил логистические цепочки.