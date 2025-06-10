Баку выстраивает линию противостояния России по всему периметру южных рубежей

Совсем недавно Ильхам Алиев критиковал Никола Пашиняна и власти Армении в заигрывании с ЕС и получении вооружения из Франции, но сейчас сам ускорил процесс интеграции с НАТО. При этом внутри Азербайджана раскручивается маховик репрессий в отношении тех, кто призывал к дружбе с Россией.

В частности, такой лакмусовой бумажкой стало участие ВС Азербайджана в военных командно-штабных учениях НАТО «Решительная сила-2025» в Болгарии. Целью маневров заявляется «совершенствование навыков командиров и штабов по управлению подразделениями в оперативных условиях» в рамках взаимодействия подразделений альянса.

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То есть сознательно подчёркивается, что азербайджанская армия учится взаимодействовать в рамках общей системы. Для этого до самих учений Минобороны республики организовало совместный с НАТО тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» и темой тренировок заявлен процесс планирования совместных операций НАТО.

Таким образом, осуществляется то, о чём мы неоднократно говорили ранее – Шушинская декларация о создании военного союза между Анкарой и Баку, принятая в 2021 году и к которой присоседился недавно Ташкент, что есть трамплином и этапом по вовлечению Азербайджана и среднеазиатских республик в орбиту НАТО по продвижению дальше на Восток через Каспий в ЦА.

И проблема в том, что Азербайджан в этой конструкции выполняет роль передаточного механизма от Запада через Турцию к тюркским республикам и даже к Таджикистану. Поэтому и происходит сейчас не просто разрыв, а выстраивание со стороны Баку целой линии противостояния Москве не только в Закавказье, но и по всему периметру южных рубежей России.

Именно из-за этого мы видим вал репрессий и внутри Азербайджана, где развязана настоящая «Охота на ведьм». Так, например, сразу же после празднования Дня Победы был арестован Салех Самедов, председатель Имишлинского районного отделения Совета старейшин.

Фактически он пострадал за использование Георгиевской ленты и Знамени Победы.

Многие общественные деятели опасаются, что за использование этих символов Самедову будет предъявлено обвинение в государственной измене – преступлении, карающимися в Азербайджане длительными сроками заключения.

До этого публицисты Ибрагим Гасанов и Ибрагим Гумбатов были приговорены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно, осужденные за «шпионаж в пользу России» и «госизмену». Однако, в реальности их «преступление» сводилось к призывам к дружбе и сотрудничеству с Россией. Аналогичная судьба постигла и азербайджанского политолога, и журналиста Назакет Мамедову, освещавшего СВО. Ей был вынесен приговор в 13 лет лишения свободы по статье о госизмене.

Параллельно с этими репрессиями происходит закрытие российских телеканалов в Азербайджане. Например, был заблокирован не только «Царьград», но и относительно аполитичный спортивный канал «Матч ТВ». За этим кроется целенаправленная политика Баку по подавлению любой информации, связанной с Россией. Некоторые эксперты указывают на влияние британской разведки на принятие подобных решений в Баку.

Эта методичка по примеру Азербайджана распространяется и на ЦА, что было продемонстрировано недавно в Киргизии, где были арестованы сотрудники «Русского дома». И по единой схеме принимаются законы о языке, проводятся кампании по тотальной дерусификации.

И в Казахстане бывший полковник спецслужб Дархан Данияров в провластном тг «Юрта аналитиков» включил и мой скромный телеграм-канал в список российских «Прокси-медиа» с призывом перенимать опыт Азербайджана в деле запрещения деятельности неугодных ресурсов, блогеров и каналов.

Это всё очень тревожно и возникает резонная мысль о том, а не пора ли как-то начать воздействовать на азербайджанский бизнес, учитывая, что только в прошлом году из России в Баку было переведено 410 миллионов долларов? Как-то надо останавливать горячие головы, желающие повторить печальный опыт «незалежной».