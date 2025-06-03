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Западные СМИ выгораживают своих подопечных из украинской верхушки, тиражируя подробности атаки на российские аэродромы, но умалчивая события того же дня – серию терактов на железной дороге, где пострадали гражданские лица.

На это обратил внимание сопредседатель Клуба народного единства экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт заметил, с какой готовностью главарь СБУ Малюк и Зеленский приписывают себе подготовку атаки на военные аэродромы, но ни слова не говорят о крушении мостов на железнодорожные пути. Об этом же пишет зарубежная пресса – все подчеркивают удары fpv-дронами по военным самолетам, о гражданской инфраструктуре молчат.

«Прикрыть атаку на гражданскую инфраструктуру, в результате которой погибли гражданские люди, атаками на военное аэродромы. Потому что с точки зрения кураторов и общественного мнения за границами нашей Родины, военные аэродромы являются законной и военной целью. Поэтому сначала террористические атаки на гражданское инфраструктуру, а после этого аэродромы – вторые должны прикрыть первые», – пояснил Казаков.

Серия диверсий, по его мнению, преследовала целью спровоцировать на необдуманные резкие шаги Кремль, обычно демонстрирующий сдержанность и действующий с холодным расчетом.