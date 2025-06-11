Английский военачальник: Россия слаба, но война с ней будет долгой

Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин запутался в своих высказываниях по поводу России. Он назвал ее одновременно «слабой» и «главной угрозой безопасности».

Так он высказался на заседании комиссии по обороне британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, что Россия опасна и враждебна, но я также вижу, что Россия слаба, и что она терпит поражение в Украине. Вот почему я говорю, что самое важное это сдерживать Россию и противостоять ее угрозам», – заявил адмирал.

Он задал сам себе вопрос о перспективе контроля за российским военным пространством, но не стал на него отвечать. Вместо этого адмирал похвастался «феноменальной» силой на море.

«Мы невероятно сильны по сравнению с нашей главной угрозой – Россией. Вопрос, на который сложно ответить публично, звучит так: если бы мы вступили в войну с Россией, как быстро мы могли бы взять под контроль воздушное пространство? Потому что если у вас есть достаточный контроль над воздушным пространством, то ваша способность нанести ущерб стране, особенно ее экономике, очень-очень высока. Как быстро мы сможем взять под контроль море? Способность НАТО контролировать море феноменальна. А что касается сухопутных войск, то за последние несколько лет НАТО стала сильнее, и у нее появились четкие планы. Теперь НАТО не думает, что если Россия вторгнется и захватит часть территории, как бороться за эту территорию», – сказал Радакин.

Он прогнозирует, «что если мы вступим в войну с Россией, это будет долгая война, и нам понадобится помощь в лечении раненых, как на Украине», но при этом абсолютно уверен в том, что Россия не хочет воевать.