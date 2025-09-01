Алиев перед Китаем запретил себе мириться c Путиным

На общей фотографии из Китая, где проходит саммит ШОС, заметно, что среди гостей присутствует и президента Азербайджана Ильхам Алиев. Его, видимо, специально расставили подальше от Владимира Путина, учитывая обострение отношений между Баку и Москвой.

Более того, буквально накануне саммита Алиев дал оскорбительное антироссийское интервью, в очередной раз поддержал бандеровскую Украину, а также заявил, что СССР «оккупировал» Азербайджан. На это обострение перед поездкой в Китай Алиев шёл осознанно, считает бежавший в США бывший руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамиз Юнус.

«Естественно, президент Азербайджана публично очертил эти границы: даже если мы завтра с президентом России встретимся, за эти границы я не позволю никому переступать. Посмотрим, во что это выльется. Но даже если будут соблюдены какие-то приличия (мы видим тенденцию)…, какая бы встреча там ни произошла, наша историческая память никуда не ушла», – сказал Юнус в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман.

Юнус уточнил: «историческая память» Азербайджана подразумевает, что Россия должна «покаяться».