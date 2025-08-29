«А зачем тогда СВО проводилась?» – даже Азаров всё понял о войсках НАТО

Игорь Шкапа.  
29.08.2025 13:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 911
 
Дзен, Политика, Украина


Россия не согласится на введение контингента из стран НАТО на Украину.

Об этом в эфире видеоблога «Политика сегодня» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая заметила, что, по данным западных медиа, якобы будет согласован некий план, предусматривающий размещение британских и французских войск на Украине.

«Предполагаю, что если такие планы будут утверждены руководством Запада, то никакого мирного плана не будет. У меня такое создаётся впечатление, что, если каким-то образом будет оговариваться присутствие иностранных войск на территории Украины, натовских, то тогда спрашивается: зачем СВО проводилась? Она же проводилась, чтобы не допустить появления НАТО на границах России. А тут вдруг какие-то войска НАТО будут размещаться», – сказал экс-премьер.

По его словам, никто не может гарантировать, что эти войска не будут использованы в какой-либо операции против России.

«Если в ходе военных действий они попытаются разместить войска, то я думаю, что эти войска будут просто объектом военным, подлежащим уничтожению. Тут другого выхода не может быть: любой военный в ходе процесса ведения военных действий подлежит естественному уничтожению», – резюмировал Азаров.

Метки:

