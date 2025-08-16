Зеленского сменит замес из батальонных и соросят
Майдан под антивоенными лозунгами в нынешней Украине невозможен.
Об этом эфире журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Арестович считает, что на Украине, как это было недавно, снова могут разгореться управляемые протесты под антикоррупционнынми лозунгами.
«Прямыми лозунгами не могут быть «нет войне», потому что профессиональным украинцам, батальонным и соросятам неудобно против войны. Они дети войны. Они выросли на войне. Они без войны ничего не значат. И их политическая, общественная карьера без войны стремительно заканчивается без противостояния России. Поэтому лозунги могут быть, например, следующие – что Зеленский, оказывается, ужасный коррупционер. Ужасным коррупционером его давно назвала американская европейская пресса», – напомнил экс-советник ОП.
Под эти протесты, продолжает он, всплывут новые доказательства коррупции Зеленского, которого, к тому же, будут обвинять в плохом управлении войной и требовать его замены.
«Эй, ребята, бац, а у нас уже есть кандидаты, смотрите, и фотосессию одному, и интервью в «Тайм» другого. И там они все молодцы», – прогнозирует Арествоич требования соросят.
Здесь он откровенно намекает на экс-главком ВСУ Валерия Залужного и объявленного РФ в розыск начальник ГУР МО Кирилла Буданова, которые активно пиарятся в СМИ.
«Как бы все, уже готов триумвират, который всем этим будет управлять. Смесь соросят и батальонных будет такая», – считает Арестович.
