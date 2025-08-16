Зеленского сменит замес из батальонных и соросят

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Майдан под антивоенными лозунгами в нынешней Украине невозможен.

Об этом эфире журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Арестович считает, что на Украине, как это было недавно, снова могут разгореться управляемые протесты под антикоррупционнынми лозунгами.

«Прямыми лозунгами не могут быть «нет войне», потому что профессиональным украинцам, батальонным и соросятам неудобно против войны. Они дети войны. Они выросли на войне. Они без войны ничего не значат. И их политическая, общественная карьера без войны стремительно заканчивается без противостояния России. Поэтому лозунги могут быть, например, следующие – что Зеленский, оказывается, ужасный коррупционер. Ужасным коррупционером его давно назвала американская европейская пресса», – напомнил экс-советник ОП.

Под эти протесты, продолжает он, всплывут новые доказательства коррупции Зеленского, которого, к тому же, будут обвинять в плохом управлении войной и требовать его замены.