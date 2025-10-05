Ющенко угрожал убийством знаменитостям, осудившим Майдан

Окружение Ющенко угрожало кровавой расправой знаменитостям, которые рискнули публично выступить против госпереворотов 2004 и 2014 годов.

Об этом в интервью журналистке Татьяне Поп заявила вынужденная бежать из Украины в Россию певица Таисия Повалий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«2004 год, какие-то палатки на Майдане. Мои знакомые, богатые люди, идут на Майдан – они чем-то не довольны, им чего-то не хватает. Я помню, «5 канал» внушал, что мы плохо живём, что мы не той дорогой идём. Всему народу сказали, что завтра будет пенсия по 5 тысяч евро», – сказала Повалий.

«В какой-то момент я пошла на Интер, была против Майдана, и сказала: я думаю, что президенту надо ввести военное положение – и Майдан разогнать. Сразу на электронную почту и телефон посыпались угрозы: мы придём к вам домой, убьём-повесим.

Фамилий я не знаю, но это точно были люди, которые знали, что моё мнение важно. Я думаю, это было окружение Ющенко. Нам пришлось убегать из дому, но мама отказалась ехать», – подытожила она.