Яснее сигналов не бывает: Европа объявила нам войну – эксперт предостерег от «приколов и ёрничанья»

Саммит ЕС объявил Россию стратегическим и оперативным врагом, и к этому противостоянию надо готовиться.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал журналист, политолог Юрий Светов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы слышим целый поток заявлений о том, что НАТО должно возродить оборонную промышленность. Причём с рядом стран Украина подписала соглашение о совместном производстве вооружений. Они заявили о том, что должны обогнать Россию по беспилотникам. Они по-прежнему готовы воевать с нами. Нам надо серьёзно относиться к результатам этого саммита. Некое ёрничанье, которое у нас наблюдается, конечно, хочется приколоться… Прошу прощения за такое выражение, но это серьёзный враг. Враг, у которого население 500 млн, бюджеты громадные, ВВП больше, чем у России, и, если надо, они способны мобилизоваться. Мы помним, как Гитлер сумел в 1933 году прийти к власти, а в 1939-м уже создать самую мощную армию в Европе. И они могут это сделать. Поэтому мы должны и это учитывать – и быть готовыми к этому противостоянию», – предупредил он.

Эксперт добавил, в целом идет консолидация нашего врага, что не раз подчеркивалось на саммите: Россия – враг, и стратегический, и оперативный.