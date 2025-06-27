Яснее сигналов не бывает: Европа объявила нам войну – эксперт предостерег от «приколов и ёрничанья»

Катя Добрина.  
27.06.2025 16:59
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Саммит ЕС объявил Россию стратегическим и оперативным врагом, и к этому противостоянию надо готовиться.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал журналист, политолог Юрий Светов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Саммит ЕС объявил Россию стратегическим и оперативным врагом, и к этому противостоянию надо готовиться....

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«Мы слышим целый поток заявлений о том, что НАТО должно возродить оборонную промышленность. Причём с рядом стран Украина подписала соглашение о совместном производстве вооружений. Они заявили о том, что должны обогнать Россию по беспилотникам. Они по-прежнему готовы воевать с нами. Нам надо серьёзно относиться к результатам этого саммита. Некое ёрничанье, которое у нас наблюдается, конечно, хочется приколоться…

Прошу прощения за такое выражение, но это серьёзный враг. Враг, у которого население 500 млн, бюджеты громадные, ВВП больше, чем у России, и, если надо, они способны мобилизоваться. Мы помним, как Гитлер сумел в 1933 году прийти к власти, а в 1939-м уже создать самую мощную армию в Европе. И они могут это сделать. Поэтому мы должны и это учитывать – и быть готовыми к этому противостоянию», – предупредил он.

Эксперт добавил, в целом идет консолидация нашего врага, что не раз подчеркивалось на саммите: Россия – враг, и стратегический, и оперативный.

«Американцы не уйдут из Европы, что бы мы там ни говорили. Сократить своё присутствие могут, но новым командующим войсками НАТО в Европе стал американский генерал Алексус Гринкевич. До этого был американский генерал Кристофер Каволи, и шли разговоры о том, что впервые этот пост займёт английский генерал, а не американец.

Но ничего подобного, американцы этот пост не отдали. И что характерно, этот командующий, вступая в должность, заявил, что Украина может победить в этом конфликте. Вот о чём идёт речь: американцы совершенно не против, чтобы Украина победила. Они совершенно не против, что Украина связывает Россию и уменьшает наши возможности влиять в других регионах. Но они хотят, чтобы содержание было на плечах Украины», – подчеркнул Светов.

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