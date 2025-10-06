«Вылечит только смерть!» – в Галичине запустили кампанию по травле православных

Тарас Стрельцов.  
06.10.2025 20:49
  (Мск) , Львов
Просмотров: 310
 
Беспредел, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Украина, Церковь


После того, как во Львовской области все храмы канонической УПЦ были отобраны раскольниками, верующие начали собираться и проводить богослужения в собственных квартирах.

Однако нацистам этого показалось мало, и они решили продолжать расправу. Для этого пропагандисты местного телеканала НТА запустили кампанию по дискредитации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как во Львовской области все храмы канонической УПЦ были отобраны раскольниками, верующие...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Они разнюхали и опубликовали места встреч, а также персональную информацию участников богослужений – лица, имена, адреса, маршруты передвижения, номера автомобилей.

После чего попытались убедить львовян, что православные прихожане – «враги», заслуживающие жестокой расправы и даже смерти.

Но соседи отказались сдавать или говорить гадости о живущем рядом священнослужителе и его гостях. Поэтому бандеровцам пришлось искать «экспертов» на стороне.

«Ходить в такую церковь – это сравнимо с изменой», – заявил «священник» раскольничьей ПЦУ Олег Древняк.

«Там могут присутствовать российские спецслужбы. Все верят на слово священнику, который рассказывает, что мы один братский народ. И у человека в подсознании это откладывается», – добавил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Юрист Юрий Рудницкий пожаловался, что прекратить такие собрания правовыми методами чрезвычайно трудно, и посоветовал действовать через местных нацистов.

«Тут вопрос инициативы других жителей – если они вместе соберутся, то имеют механизмы сделать так, чтобы там не было богослужений. Ведь если их там соберётся 20 человек – это уже готовая армия диверсантов», – подсказывал «юрист» Юрий Рудницкий.

«Эти люди сделали выбор на пользу самих себя, став продажными московитами. Эта болезнь лечится временем и смертью», – подытожил «священник» УГКЦ Юстин Бойко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить