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Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Одессу для участия в международном саммите «Украина-Юго-Восточная Европа».

Ради него Киев не позвал на мероприятие полупризнанную «Республику Косово», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что Вучич пробудет в Одессе всего один день, и его визит станет первым личным визитом на Украину за все двенадцать лет правления в Сербии.

До него единственным сербским руководителем, посетившим эту страну, был прозападный президент Борис Тадич, который приезжал туда в 2011 году.

Зато в 2018 году в разгар кровопролитной агрессии Киева против Донбасса и уже в правление Вучича, в Белград с официальным визитом прибыл тогдашний украинский президент Пётр Порошенко.

Характерно, что в этот раз на саммит «Украина-Юго-Восточная Европа» организаторы – украинская сторона – не позвали так называемую «Республику Косово». Что в лояльных режиму Вучича медиа назвали «ошеломляющим успехом сербской дипломатии».

В то же время на предыдущих саммитах, проходивших в греческих Афинах и хорватском Дубровнике, верхушка сепаратистского албанского анклава была представлена. Что говорит о большой заинтересованности Зеленского и его окружения именно в участии Сербии в этом мероприятии, а не полупризнанной и нищей «Республики Косово».

В итоге Вучич ожидания организаторов оправдал, предложив Зеленскому в знак поддержки Украины восстановить «один-два города или даже региона» за свой счёт. Как он это собирается сделать, теряя контроль над собственной страной, не совсем понятно, в то же время в сложившихся обстоятельствах главное – сказать, а потом можно найти сотни причин для того, чтобы не выполнить обещанное.

С другой стороны, и подобная комплиментарность к Киеву нынешнего сербского лидера не стала неожиданностью – его супруга Тамара регулярно участвует в международных мероприятиях, таких как «Крымская платформа» или «Саммит первых леди и джентльменов» (жён и мужей глав государств), где центральной персоной является Елена Зеленская, и позиционирует себя как подругу жены главаря Киевской хунты.

В свою очередь, согласно ряду инсайдов, Вучич, ранее избегавший визитов на Украину, отправился туда, чтобы реабилитироваться перед Западом за свой визит 9 мая в Москву. В то же время он не мог не принять приглашение президента России, поскольку это на фоне мощных протестов грозило бы ему потерей поддержки большого количества традиционного сербского пророссийского электората и ставило бы под угрозу подписание газового договора с Москвой, благодаря которому Сербия получает русский газ по льготным ценам.