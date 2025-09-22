«Всё страшно» – украинский мэр-диверсант ошеломлен верой русских в свое правое дело 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Абсолютное большинство граждан России считают свою страну правой в конфликте с Украиной.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, попавший в российский плен за причастность к диверсионной работе и вернувшийся недавно домой в рамках обмена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-мэр фонтанирует противоречивыми заявлениями, например, что русские «мечтают попасть в Советский Союз», чтобы возродить «не советскую, а уже русскую империю».