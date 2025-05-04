В ожидании «нападения России» поляков учат прятаться в бункерах и надевать противогазы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На BBC вышел довольно смешной антироссийский репортаж – как заявлено в заголовке – о том, «как простые поляки готовятся к российскому вторжению».

В публикации утверждается, что на военном полигоне недалеко от города Вроцлав поляки из числа гражданских выстраиваются в очередь, ожидая, когда им выдадут оружие.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Молодые и старые, мужчины и женщины, родители и дети — все они пришли сюда с одной целью: научиться выживать в случае вооруженного нападения. Помимо стрельбы, в программу под названием «Тренируйся с армией» входят обучение гражданских лиц рукопашному бою, оказанию первой помощи и тому, как надевать противогаз», – пишет ВВС.

«Сейчас опасные времена, мы должны быть готовы», — говорит координатор проекта, капитан Войска Польского Адам Селицкий.

По его словам, правительство планирует расширить программу, чтобы каждый взрослый мужчина в стране прошел обучение: «У нас есть военная угроза со стороны России, и мы готовимся к этому».

Польша, граничащая с Россией и Украиной, заявляет, что в этом году потратит на оборону почти 5% ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО. Варшава ведет активные закупки, приобретая самолеты, корабли, артиллерийские системы и ракеты, в том числе у США, Швеции и Южной Кореи.

В настоящее время польские вооруженные силы насчитывают около 216 000 военнослужащих. Правительство заявляет о намерении увеличить их численность до полумиллиона, включая резервистов, что сделает их второй по величине армией в НАТО после США.

Однако другие факты говорят о том, что в реальности поляки не слишком надеются на свою армию в действительно критической ситуации. ВВС отмечает, что сейчас в Польше дислоцировано 10 000 американских военнослужащих, но в прошлом месяце Вашингтон объявил о выводе войск с ключевой военной базы в городе Жешув.

В качестве замены американцам в ближайшие дни Польша должна подписать соглашение о обороне с Францией, а еще один договор с Великобританией находится в стадии подготовки. Также Польша может быть включена в «ядерный зонтик» французских вооруженных сил.

Правда, внимательное изучение уроков истории должно было бы напоминать Варшаве, как замечательно их защитил в 1939 году аналогичный военный союз с Парижем и Лондоном.

«Я думаю, что [Трамп] определенно подтолкнул нас к более творческому подходу к вопросам нашей безопасности. Мы действительно должны думать о других вариантах и развивать свои собственные возможности. Если Россия продолжит свои агрессивные намерения в отношении Европы, мы будем первыми ее стражами»», — говорит Томаш Шятковский, постоянный представитель Польши в НАТО.

«Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны поляки снова нервно поглядывают на своих соседей», – пишет ВВС.

В складском помещении на юге Польши по многочисленным просьбам населения построен макет бомбоубежища, говорится в репортаже.

«Эти убежища предназначены в первую очередь для защиты от ядерной бомбы, но также и от вооруженных нападений», — говорит Януш Янчи, показывая стальной бункер с двухъярусными кроватями и системой вентиляции.

Януш говорит, что спрос на его укрытия резко вырос после вступления в должность Дональда Трампа.

«Раньше было всего несколько звонков в месяц. Теперь их десятки в неделю, — говорит он. — Мои клиенты больше всего боятся России. И они опасаются, что НАТО не придет на защиту Польши».