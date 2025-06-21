В Киеве вдруг расхотели быть форпостом Запада
Украине пора начинать доказывать Западу, что она «полноценный партнёр», поскольку долго быть чьим-то форпостом – обычно это плохо заканчивается.
Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кажется, вчера премьер-министр Армении господин Пашинян сказал очень интересную фразу. Все помнят, что после того, как Пашинян признал Карабах азербайджанской территорией, то фактически армяно-азербайджанская война остановилась. Не хочу погружаться в предысторию, кто там прав, кто виноват, это отдельный вопрос – последствия Советского Союза, однако Пашинян сказал следующее: «Я, Пашинян, премьер-министр Армении, наконец, стал премьер-министром независимого государства, а не форпоста». Имея в виду форпост России.
Украину очень часто последние годы войны называют форпостом Запада. И эта аналогия, о которой сейчас речь, что, может, наконец мы должны прекратить быть форпостом? Мы или партнёры, полноценные партнёры Запада, а не форпост. Потому что любой форпост закончится вот такой фразой. Придёт тот, кто скажет: мы не форпост. И всё, что было – это лишнее, это же не я. Как Трамп – это же не я начал войну, кто-то начал войну, и будет показывать пальцами», – заявил Харебин.