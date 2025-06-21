В Киеве вдруг расхотели быть форпостом Запада

Вадим Москаленко.  
21.06.2025 14:29
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Украине пора начинать доказывать Западу, что она «полноценный партнёр», поскольку долго быть чьим-то форпостом – обычно это плохо заканчивается.

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине пора начинать доказывать Западу, что она «полноценный партнёр», поскольку долго быть чьим-то форпостом...

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«Кажется, вчера премьер-министр Армении господин Пашинян сказал очень интересную фразу. Все помнят, что после того, как Пашинян признал Карабах азербайджанской территорией, то фактически армяно-азербайджанская война остановилась. Не хочу погружаться в предысторию, кто там прав, кто виноват, это отдельный вопрос – последствия Советского Союза, однако Пашинян сказал следующее: «Я, Пашинян, премьер-министр Армении, наконец, стал премьер-министром независимого государства, а не форпоста». Имея в виду форпост России.

Украину очень часто последние годы войны называют форпостом Запада. И эта аналогия, о которой сейчас речь, что, может, наконец мы должны прекратить быть форпостом? Мы или партнёры, полноценные партнёры Запада, а не форпост. Потому что любой форпост закончится вот такой фразой. Придёт тот, кто скажет: мы не форпост. И всё, что было – это лишнее, это же не я. Как Трамп – это же не я начал войну, кто-то начал войну, и будет показывать пальцами», – заявил Харебин.

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