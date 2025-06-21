Украине пора начинать доказывать Западу, что она «полноценный партнёр», поскольку долго быть чьим-то форпостом – обычно это плохо заканчивается.

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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