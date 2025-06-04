Украинская сторона боится трёхдневного перемирия, потому что тогда вскроется большая ложь Киева.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, то, что русские предлагали в отношении трехдневного перемирия для сбора тел павших солдат, происходит во многих войнах. На Восточном фронте во время Второй мировой войны такого не было. Я имею в виду, что немцы и советы этого не делали. Но это действительно происходило на западных фронтах в Нормандии и в других местах. Так что на самом деле это стандартная практика на войне, и это гуманный поступок.

Я имею в виду, что это абсолютно нормальный, гуманный поступок. Это не ставит никого в более невыгодное военное положение или что-то в этом роде», – сказал Меркурис.