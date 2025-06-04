В Киеве боятся разглашения правды о реальных потерях ВСУ – Меркурис
Украинская сторона боится трёхдневного перемирия, потому что тогда вскроется большая ложь Киева.
Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кстати, то, что русские предлагали в отношении трехдневного перемирия для сбора тел павших солдат, происходит во многих войнах. На Восточном фронте во время Второй мировой войны такого не было. Я имею в виду, что немцы и советы этого не делали. Но это действительно происходило на западных фронтах в Нормандии и в других местах. Так что на самом деле это стандартная практика на войне, и это гуманный поступок.
Я имею в виду, что это абсолютно нормальный, гуманный поступок. Это не ставит никого в более невыгодное военное положение или что-то в этом роде», – сказал Меркурис.
«Есть также предложение передать тела шести тысяч погибших украинских солдат. Это одностороннее предложение. Но украинцы, похоже, не очень этому рады. Это противоречит всему украинскому нарративу о том, что их потери очень незначительны, что знаешь их общие потери составляют примерно сорок тысяч человек или что-то убито. Шесть тысяч тел уже по-видимому противоречат этому.
И, конечно же, у украинцев и близко нет такого количества тел погибших русских, которые можно было бы передать. Так что они не хотят этого. Но опять же, это гуманный поступок со стороны русских», – подытожил он.
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