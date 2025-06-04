В Киеве боятся разглашения правды о реальных потерях ВСУ – Меркурис

Владимир Гладков.  
04.06.2025 15:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская сторона боится трёхдневного перемирия, потому что тогда вскроется большая ложь Киева.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская сторона боится трёхдневного перемирия, потому что тогда вскроется большая ложь Киева. Об этом...

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«Кстати, то, что русские предлагали в отношении трехдневного перемирия для сбора тел павших солдат, происходит во многих войнах. На Восточном фронте во время Второй мировой войны такого не было. Я имею в виду, что немцы и советы этого не делали. Но это действительно происходило на западных фронтах в Нормандии и в других местах. Так что на самом деле это стандартная практика на войне, и это гуманный поступок.

Я имею в виду, что это абсолютно нормальный, гуманный поступок. Это не ставит никого в более невыгодное военное положение или что-то в этом роде», – сказал Меркурис.

«Есть также предложение передать тела шести тысяч погибших украинских солдат. Это одностороннее предложение. Но украинцы, похоже, не очень этому рады. Это противоречит всему украинскому нарративу о том, что их потери очень незначительны, что знаешь их общие потери составляют примерно сорок тысяч человек или что-то убито. Шесть тысяч тел уже по-видимому противоречат этому.

И, конечно же, у украинцев и близко нет такого количества тел погибших русских, которые можно было бы передать. Так что они не хотят этого. Но опять же, это гуманный поступок со стороны русских», – подытожил он.

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