Ультиматум Каспарова либералам: Или «Крым це Украина», или вы – не наши союзники

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров выдвинул ультиматум другим сортам либералов, а также простым жителям России: будут считаться противниками все, не признающие необходимость возвращения Крыма под бандеровскую оккупацию.

Об этом Каспаров объявил на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Победа Украины первична, свобода России вторична. Кто не может сказать: «война преступная, режим нелегитимный, Крым украинский», тот не является нашим союзником. Как бы они там ни рассказывали про либеральные ценности, это те люди, которые прямо или косвенно поддерживают преступную войну… Как черт от ладана, бегут от признания того, что Крым – украинский, территория должна быть возвращена, репарации выплачены. Война преступная, режим нелегитимный», – перечислил Каспаров.