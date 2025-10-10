В Узбекистане власти повторяют эволюцию Украины и Прибалтики во всех сферах, проводя политику тотальной декоммунизации и дерусификации, которая идёт параллельно с массовой приватизацией и передачей всех стратегических активов и месторождений минералов западным корпорациям.

Так элиты Ташкента выторговывает у англосаксов ярлык на правление и сохранение своих богатств в офшорных зонах, в европейских банках и Лондоне, находящихся под колпаком западных спецслужб. Поэтому и методика борьбы с «советским тоталитаризмом» везде в Средней Азии схожая. Например, сразу же после начала процесса окончательной реабилитации «жертв сталинских репрессий» в Казахстане решением Верховного суда Узбекистана было политически оправдано 115 лидеров басмаческого движения.

Более того, была введена «неделя памяти», призванная показать «преступления» коммунистов и продемонстрировать роль СССР в проведении «геноцида» узбеков. А в качестве национального героя происходит возвеличивание вождя басмачей Ибрагим-бека, тесно связанного с английской разведкой и феодальной верхушкой, свергнутой советской властью.

Интересно, что как раз именно из-за разоблачения кровавых преступлений вожаков басмачей в отношении местного населения недавно был арестован известный пророссийский блогер Азиз Хакимов. По сути его сейчас судят за следующее высказывание:

«Среди реабилитированных оказались террорист Ибрагим Бек Чакабаев, который руководил налетами вооруженных банд на территории СССР в 1920 году, и Насархан Тюряев, джадид и лидер банд-группы в Намангане. В риторике некоторых официальных лиц уже происходит возвеличивание антисоветских деятелей, которые якобы стремились освободить страну и народ».

Смешно, но власти одновременно поднимают на щит либеральных джадидов, представляя их «жертвами коммунистов», которые как раз пострадали в 20-х от террора басмачей. Тем более, Ташкент замалчивает тот факт, что те же джадиды активно сотрудничали с советской властью и помогали в культурном строительстве социалистического Узбекистана.

Такой подход очеренения советского прошлого перекочевал и в учебники средних школ – и уже давно. Например, в учебнике за 10 класс вообще отсутствует упоминание о ВОВ, но, а в теме о Второй мировой есть такой раздел «Нападение фашистской Германии на СССР и вовлечение Узбекистана в пучину войны». Там речь идёт о том, что это была чужая война, а узбеков коварные русские коммунисты туда насильно затащили.

Естественно, что в этом же учебнике имеет место оправдание участников Туркестанского легиона вермахта, которые показываются невинными овечками и борцами за «освобождение» родины от кровавого Сталина. Ну а СССР представлен в качестве «агрессора» и «оккупанта».

Поэтому не надо удивляться, когда по инициативе националистической партии «Национальное возрождение» и лично вице-спикера парламента Алишера Кадырова в преддверие 80-летия Победы был выдвинут законопроект о запрете советской символики и коммунистической идеологии с уголовной ответственностью за пропаганду СССР.

При этом русские названия стали искоренять еще раньше – в 2022-м году, когда по примеру того же Казахстана был принят закон «о вывесках», в результате чего все магазины, рестораны, аптеки свои прежние названия. Внедрение новых вывесок уже на латинице сопровождалось активной русофобской кампанией на местах по избавлению от «колониального наследия».

Напомним, что русскую и советскую топонимику уничтожили в республике еще при Исламе Каримове, а в стране 25 лет не праздновалась Победа. То есть борьба против исторической памяти поставлена в Узбекистане на системную основу и продолжается с особым усердием.