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Украина и её западные союзники будут пытаться увеличивать количество терактов в России и удары по глубокому тылу, поскольку все другие методы против РФ они исчерпали.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине постоянно говорят, и Зеленский постоянно открыто говорит, что он хочет перенести войну вглубь России. И действительно, для Украины единственный шанс выбраться из этого столкновения без полной катастрофы – это подорвать внутреннюю стабильность в России. И поскольку Запад не смог её подорвать экономическим путём, Украина будет пытаться её подорвать террористическим путём. Она постоянно пытается организовывать террористические проникновения», – сказал Ищенко.