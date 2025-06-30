У Германии и Израиля будет общий «Купол» на двоих

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ФРГ создаст систему гражданской обороны по примеру Израиля, пишут немецкие СМИ.

В ходе визита в Израиль глава МВД Германии Александер Добриндт объявил о программе сотрудничества двух стран под названием «Киберкупол» (Cyber Dome): ФРГ хочет перенять у Израиля опыт в военной и гражданской обороне против шпионажа, диверсий и для защиты инфраструктуры – в том числе, энергетической. Добриндт обрисовал план из пяти пунктов, направленный на реализацию этой идеи.

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«Израиль опережает нас, особенно в сферах киберзащиты и гражданской обороны. Мы тоже должны быть более готовы к новым угрозам», – цитирует Добриндта агентство dpa.

В интервью немецкому телеканалу Welt TV глава МВД ФРГ назвал новую систему «комбинацией военной и гражданской защиты», в рамках которой в том числе предполагается совместная с Израилем разработка системы обороны от атак дронов и развитие системы убежищ и оповещения.

Добриндт отметил, что на нынешнем этапе нужны не новые бетонные бункеры, а «защитные комнаты в общественных учреждениях», по примеру Израиля, быстрый доступ к которым должен быть обеспечен для всех граждан благодаря цифровым технологиям. Например, мобильным приложениям, которые развиты в Израиле.

В комментарии для газеты Bild немецкий министр добавил, что сотрудничество с Израилем будет расширено и на уровне спецслужб. Так, германская Федеральная разведывательная служба (BND, внешняя разведка) будет работать с израильским «Моссадом».

Reuters отмечает, что Берлин является одним из ближайших союзников Израиля и все чаще обращается к его опыту в области обороны, усиливая свой военный потенциал и вклад в НАТО “в условиях растущей угрозы со стороны России и Китая”. Правда, не совсем понятно, чем находящийся на другом конце света Китай может угрожать ФРГ.

В тот же день, когда глава немецкого МВД анонсировал эту программу, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал приобрести у Израиля 2000 ракет-перехватчиков, чтобы оснастить Германию системой «Железный купол», аналогичной израильской технологии противоракетной обороны ближнего радиуса действия.