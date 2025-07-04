У Европы нет сил для ввода войск на Украину – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
04.07.2025 18:18
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, Франция


У европейских стран НАТО нет такого экспедиционного корпуса, который мог бы воевать с российской армией.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У европейских стран НАТО нет такого экспедиционного корпуса, который мог бы воевать с российской...

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«Стармер дал задание генштабам: «мы вводим свои войска в качестве миротворцев на Украину». И Макрон то же самое, дал своему генштабу задание: «Подготовьте план, будем водить».

А потом замолкли. Кто-то задумался, почему вдруг замолкли? Как-то сразу раз, и замолкли. А потому что посчитали, военные пришли и сказали: так и так, для того чтобы это сделать, необходимо то-то, то-то, а у нас нет того экспедиционного корпуса, который может выполнять задачи в рамках большой войны», – сказал Стариков.

«Это совершенно другие войны, они не готовы к ним. То же самое и французики. На своих четырехколесных БТР, африканцев гонять по пустыне, которые пробиваются крупнокалиберным пулемётом.

Вот они в Генштаб пришли и сказали: «Нет, господа политики, давайте решать все это по-другому». И все замолкли. И Макрон уже, я не удивлюсь, если он скоро скажет: «Я звонил своему другу Владимиру». Я не удивлюсь», – подытожил СБУшник.

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