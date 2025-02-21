Трамп закроет глаза на освобождение Россией Киева – полковник Сивков

Анатолий Лапин.  
21.02.2025 13:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США договорятся с Россией и закроют глаза на масштабную фронтовую операцию по лекалам Великой Отечественной войны, которую проведет российская армия.

Об этом военный эксперт полковник запаса Константин Сивков заявил в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США договорятся с Россией и закроют глаза на масштабную фронтовую операцию по лекалам Великой...

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«Скорее всего, Украина будет разделена. Нам, конечно отдадут большую часть Украины, но я предполагаю, что для того, чтобы унизить глобалистов. Потому что сейчас унижение глобалистов – это унижение Европы. Вот, для унижения Европы и глобалистских элит Европы, чтобы «Альтернатива для Германии», другие антиглобалистские силы могли бы снести вот этот действующий режим европейский, я думаю, что нам будет дан карт-бланш разгромить Украину.

Уже без всяких ограничений, не на пальчиках и на ножках, а скорее всего нам позволят провести классическую стратегическую наступательную операцию образца 1944 года. Не на Курске, нет. Курск – это мелочь, она лишь небольшая составная часть. А пройти по белорусской, с двумя-тремя прорывами крупных группировок войск на слабых местах фронтов, которые там есть, с огромным перевесом сил, с окружением всей группировки ВСУ на Левобережной Украине, и не с прорывом укрепрайона по линии Константиновка – Краматорск – Славянск, а путем его окружения по классике западнее.

Потом, возможно, пойдет вторая операции по освобождению остальной части территории Украины, взятию Киева», – заявил Сивков.

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