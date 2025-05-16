The Times: Путин на Украине пойдет до конца

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британское издание The Times считает, что решение президента РФ Владимира Путина уклониться от личного участия в саммите с Владимиром Зеленским в Стамбуле было «недвусмысленным сигналом, что он не заинтересован во встрече с Зеленским, если только она не будет посвящена принятию его капитуляции».

Вместе с тем, по его оценке, это «рискованный шаг», который «может разрушить отношения Кремля с президентом Трампом».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отказ Путина ехать в Стамбул, по мнению издания, также подчеркивает желание Путина продолжать борьбу на Украине, «чего бы это ни стоило».

«На самом деле, даже личные переговоры Путина и Зеленского в Турции вряд ли привели бы к устойчивому прекращению огня, не говоря уже о соглашении о прекращении войны. Хотя переговоры между российскими и украинскими официальными лицами в Стамбуле могут все же состояться, никто не ожидает прорыва или даже намека на него», – неожиданно признается газета.

Однако Трамп, который стремится получить Нобелевскую премию мира и хвастался, что может положить конец войне за один день, смотрел на вещи иначе.

«Они могут достичь довольно хороших результатов», — сказал он на этой неделе, намекнув, что может отправиться в Стамбул для участия во встрече, если будет достигнута договоренность. Он также сказал, что, по его мнению, Путин и Зеленский примут участие в переговорах.

Впрочем, это было до того, как Кремль, после нескольких дней «странного молчания» объявил состав делегации для переговоров. Вместо Путина российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, бывший министр культуры, а ныне помощник Путина, а также автор книг, отражающих лфициальную версию истории РФ,

По мнению газеты, решение Путина не участвовать в переговорах также свидетельствует, что он не обеспокоен угрозами Европы усилить санкции против Москвы и увеличить поставки оружия Украине.

«Остается только гадать, как Трамп отреагирует на провал саммита. Будет ли он винить Путина в том, что тот упустил шанс на мир? Или же он вновь обрушит свой гнев на Зеленского, если тот откажется сесть за стол переговоров с не впечатляющей российской делегацией?», – рассуждает британская газета.

«Ранее Трамп угрожал уйти с мирных переговоров, если не будет признаков прогресса. Для Москвы это мог бы быть идеальным сценарием, который позволит России решать вопросы с Украиной в удобное для себя время, не притворяясь, что она заинтересована в мире. Это также укрепило бы надежды Путина на то, что Москва и Вашингтон смогут договориться о глобальных сферах влияния, как только Россия укрепит свои измотанные многолетней войной вооруженные силы», – добавляет The Times.

Однако, для Путина также существуют риски, считает газета.