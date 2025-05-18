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Зеленский хотел устроить перепалку с Путиным в Стамбуле по аналогии с той, что была с Трампом в Белом доме, написала испанская газета Publico.

Украинский политик бросил вызов российскому лидеру, пригласив его «на дуэль под жарким солнцем», – говорится в статье.

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«Однако Москва не попала в эту медийную ловушку, направленную на прославление украинского лидера и унижение россиянина перед лицом мирового внимания. Кремль назвал Зеленского «жалким» и расставил все точки над «i» в отношении реальной важности встречи: предварительной встречи, первой за три года между россиянами и украинцами, для которой стороны должны изложить свои требования и открыть канал переговоров, который до сих пор был невозможен с целью прекращения войны. Посыл Кремля ясен: мирный процесс, если он состоится, будет долгим, но сначала должны быть предварительные контакты между российскими и украинскими дипломатическими и военными переговорщиками, а не их высшими руководителями», – пишет газета.

По оценке газеты, Киев также проявил «немалую недальновидность, сделав ставку на дипломатию, основанную на театральности украинского президента, который пользуется большим успехом в Европе, где его постановки обожают, но который не имеет ни намека на успех в России».

«Сорванный саммит с Путиным, который Зеленский провозглашал в течение двух дней, был обречен на провал. Он игнорировал правила любого мирного процесса, который требует первоначальных контактов, с командами более низкого уровня, особенно когда позиции так далеки друг от друга, как российская и украинская», – говорится в статье.

Проблема украинской стратегии, по мнению испанских журналиств, заключается в том, что она не учитывает сложность дипломатии Кремля, которая призвана заставить противника нервничать и не дать никаких подсказок о его реальной дорожной карте.

«В настоящее время у Москвы есть четкая цель: увеличить свое преимущество на поле боя до начала переговоров о перемирии. И театральные игры Зеленского помогают этим планам, давая Москве бесценное время, необходимое для закрепления завоеваний», – указывает газета.

Цель же Путина, по версии газеты, состоит в том, чтобы будущий стол переговоров открылся с двумя возможными благоприятными для России сценариями капитуляция Украины, что не кажется реальным, поскольку даже Трамп не согласился бы на такую крайность, или признание Киевом (и особенно Вашингтоном) украинских территориальных потерь начиная с 2014 года.

Европа также могла бы сыграть важную роль, но ее нынешняя русофобская позиция осложняет это участие, считает газета.

«Лондон, Париж, Берлин и Варшава, главные европейские столицы, поддерживаемые странами Балтии, выступают за усиление Украины в войне, которую Киев, возможно, уже проиграл», – пишут журналисты.

Самое большое препятствие, по мнению авторов – не убедить Украину отказаться от пятой части своей территории, а уговорить Россию отказаться от мирного плана, намеченного Путиным в июне 2024 года.