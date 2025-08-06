Стоны офицера ВСУ: «Провал неизбежен. Мы стремительно таем»
Ежемесячные темпы сокращения численности украинской армии приобрели угрожающий масштаб.
Об этом на канале объявленного Россией в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя офицер ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Такими темпами мы просто медленно проиграем эту войну. Потому что мы видим, что Россия мобилизовала экономику, правительство, людей. Потому что 40-70 тысяч мы теряем ежемесячно, это так называемые двухсотые, без вести пропавшие, раненные, и обычное дезертирство.
27 тысяч мы мобилизуем, причем далеко не лучшие качества. Ежемесячно чистых 15 тысяч минуса в живой силе. Россия – плюс 10-12 тысяч», – пожаловался он.
По его словам, русских на фронте становится все больше, а украинцев – меньше.
«Итак, можно ничего не делать, это вопрос времени, когда мы таки истощимся и начнутся стратегические провалы. Ибо на силе воли можно долго держаться, но не бесконечно.
Можно пойти в радикальный сценарий. То есть когда становится плохо, какой-то провал на фронте, появляется украинский Де Голль, выходит вперед и говорит: «Я спасаю государство, все, кому дорога Украина, объединяйтесь вокруг меня». Проблема, если таких де Голлей хотя бы два или больше. И за каждым стоит реальная военная сила. Что такое атаманщина, мы знаем из собственной истории», – подытожил Друзенко.
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