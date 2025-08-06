Стоны офицера ВСУ: «Провал неизбежен. Мы стремительно таем»

Вадим Москаленко.  
06.08.2025 12:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ежемесячные темпы сокращения численности украинской армии приобрели угрожающий масштаб.

Об этом на канале объявленного Россией в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя офицер ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ежемесячные темпы сокращения численности украинской армии приобрели угрожающий масштаб. Об этом на канале объявленного Россией в розыск...

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«Такими темпами мы просто медленно проиграем эту войну. Потому что мы видим, что Россия мобилизовала экономику, правительство, людей. Потому что 40-70 тысяч мы теряем ежемесячно, это так называемые двухсотые, без вести пропавшие, раненные, и обычное дезертирство.

27 тысяч мы мобилизуем, причем далеко не лучшие качества. Ежемесячно чистых 15 тысяч минуса в живой силе. Россия – плюс 10-12 тысяч», – пожаловался он.

По его словам, русских на фронте становится все больше, а украинцев – меньше.

«Итак, можно ничего не делать, это вопрос времени, когда мы таки истощимся и начнутся стратегические провалы. Ибо на силе воли можно долго держаться, но не бесконечно.

Можно пойти в радикальный сценарий. То есть когда становится плохо, какой-то провал на фронте, появляется украинский Де Голль, выходит вперед и говорит: «Я спасаю государство, все, кому дорога Украина, объединяйтесь вокруг меня». Проблема, если таких де Голлей хотя бы два или больше. И за каждым стоит реальная военная сила. Что такое атаманщина, мы знаем из собственной истории», – подытожил Друзенко.

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