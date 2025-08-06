Стоны офицера ВСУ: «Провал неизбежен. Мы стремительно таем»

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Ежемесячные темпы сокращения численности украинской армии приобрели угрожающий масштаб.

Об этом на канале объявленного Россией в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя офицер ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такими темпами мы просто медленно проиграем эту войну. Потому что мы видим, что Россия мобилизовала экономику, правительство, людей. Потому что 40-70 тысяч мы теряем ежемесячно, это так называемые двухсотые, без вести пропавшие, раненные, и обычное дезертирство. 27 тысяч мы мобилизуем, причем далеко не лучшие качества. Ежемесячно чистых 15 тысяч минуса в живой силе. Россия – плюс 10-12 тысяч», – пожаловался он.

По его словам, русских на фронте становится все больше, а украинцев – меньше.