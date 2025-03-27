США могут признать Крым, но подсунут свои условия – эксперт

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Нынешняя администрация США вполне может признать Крым частью России, но взамен на выполнение каких-то своих условий. Для России же это не является обязательным.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный аналитик Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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