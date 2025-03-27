США могут признать Крым, но подсунут свои условия – эксперт
Нынешняя администрация США вполне может признать Крым частью России, но взамен на выполнение каких-то своих условий. Для России же это не является обязательным.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный аналитик Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американцы предлагают рассматривать признание Крыма как элемент торга. Надо ли это России? Ну, далеко не факт. Ну, конечно же, это также будут обсуждаться какие-то пакетные договоренности. Если они будут чего-то хотеть слишком многого, конечно, нам это неинтересно.
Если это в пакете, в нагрузке каких-то более масштабных сделок, то Крым могут и признать. И там есть определенная часть, в истеблишменте, есть группы влияния, которые рассматривают возможность признания Крыма в обмен на какие-то уступки России по другим вопросам», – считает Рожин.
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