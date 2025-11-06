Сотни миллиардов гривен для ВСУ сгорают в «киевском котле» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
06.11.2025 13:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 469
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Налаженная режимом Зеленского система отлова людей, помимо коррупционной составляющей ТЦК, провоцирует дезертирство, в результате огромные средства, потраченные на подготовку и вооружение солдат, улетают в трубу.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента, бывший подельник Зе-диктатора, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Налаженная режимом Зеленского система отлова людей, помимо коррупционной составляющей ТЦК, провоцирует дезертирство, в результате...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он заявил, что у государства есть все возможности выплачивать при подписании первого контракта миллион гривен.

«Эти средства можно искать и находить. Во-первых, прикройте лавочку с коррупцией, которая сегодня называется рынок ТЦК, где у нас, по разным оценкам, около 2-2,1 миллиарда евро. А это более 100 миллиардов гривен. Если даже половину этих средств отправить на нужды ВСУ, это будет серьезная помощь.

Если мы с вами посмотрим на то, сколько сегодня людей находится в СОЧ, речь идет о более 200 тысячах, в розыске 1,5 миллиона. Если мы снова перечислим, сколько государство на них потратило, на подготовку, на форму, на содержание, на вооружение, на патроны, на технику, на дроны, на многое всего остального, и после этого человек уходит в СОЧ, все эти средства уничтожаются, они испаряются», – вещал Разумков.

«Об этом пишут откровенно, ну, почти все военные, кроме тех, кто работает в офисе, в основном работая, видимо, где-то в «киевском котле» и рассказывая, какие гениальные идеи поступают из офиса президента», – злобствовал отодвинутый от кормушки экс-член Зе-банды.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить