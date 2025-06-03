«Соросята» начали топить олигарха Ахметова перед выборами

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Украинский олигарх Ринат Ахметов через ряд третьих лиц и бизнес-структур владеет огромными особняками в элитных районах Киева, Лондона и французского Куршевеля. Кроме того, он 18 лет скрывал, что развелся с прежней женой и завел двух новых детей.

Об этом говорится в сюжете, опубликованном каналом «Следствие.инфо», который связывают с «соросятами».

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«Ринат Ахметов, который десятилетиями влияет на политические процессы, а в последнее время всячески демонстрирует свою открытость, занимается меценатством и волонтерством, в течение 18 лет, скрывал свои отношения с Алиной Литвиненко, которая владеет ценным имуществом, дворцом и 12 гектарами земли под Киевом и с которой имеет двух общих несовершеннолетних детей. Они, в свою очередь, являются владельцами компании и шале во Франции, оцениваемом в более 70 миллионов евро. Учитывая влиятельность и публичность Ахметова, мы считаем наши находки достаточно важными для понимания не только задекларированных, но и скрытых семейных ценностей самого богатого человека Украины», – заявил автор расследования Максим Сакчук.

Публикация этого материала, по мнению эксперта рынка энергетики Украины Юрия Корольчука, могла появиться по двум причинам – грядущие выборы на Украине и попытка очернить одну из влиятельнейших политических фигур, или желание «соросят» получить финансирование от Ахметова: