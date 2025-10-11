«Смеётся весь фронт»: Ракета «Фламинго» ударила по Зеленскому

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский с подельниками разворовали миллиард долларов, выделенный на производство ракет «Фламинго». Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады, ныне российский политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ущерб, который наносит ВСУ Зеленский и его окружение, несравним ни с чем. Откаты чудовищные. Возьмём эти ракеты Фламинго – компания, созданная Миндичем и которая раньше занималась выводом денег и уклонением от налогов. То есть, компания, которая никогда ничем не занималась, занялась производством дронов и ракет. Причём, как написал проходимец Стерненко, 60% дронов, поставляемых этой компаний, не летают», – сказал Царев.