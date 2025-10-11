«Смеётся весь фронт»: Ракета «Фламинго» ударила по Зеленскому
Зеленский с подельниками разворовали миллиард долларов, выделенный на производство ракет «Фламинго». Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады, ныне российский политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ущерб, который наносит ВСУ Зеленский и его окружение, несравним ни с чем. Откаты чудовищные. Возьмём эти ракеты Фламинго – компания, созданная Миндичем и которая раньше занималась выводом денег и уклонением от налогов.
То есть, компания, которая никогда ничем не занималась, занялась производством дронов и ракет. Причём, как написал проходимец Стерненко, 60% дронов, поставляемых этой компаний, не летают», – сказал Царев.
«Они получили миллиард долларов на производство ракет Фламинго. Они сняли великолепный фильм о том, как эти ракеты лежат на складах, как они взлетают с красивым шлейфом. Они оплатили рекламную кампанию, собирают деньги, чтобы иностранные государства вкладывали вы производство этой ракеты.
Выступил директор компании, сказал, что сейчас производим 50 ракет в месяц, будем производить 200. Это было несколько месяцев назад. Какое количество ракет у них должно быть? С боевой частью тонна, и летит дальше, чем Томагавк. Чудо какое-то.
И где? Они запустили одну ракету, с неё смеётся весь фронт. Советский двигатель, сколько их осталось? Миллиард долларов, и за всё время одна ракета. Представляете, какая коррупция», – добавил он.