«Словакия и Венгрия перейдут на сторону РФ» – в Киеве отметили «полнейший разброд в Европе»
После достижений целей СВО на Украине, у России с Белоруссией будет достаточно сил для длительного противостояния на европейском театре военных действий.
Об этом говорили экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В абсолютно нейтральной Австрии эксперты уже публично рассуждают о перспективах возможной российской агрессии против их страны. Ключевую роль в таком сценарии могут сыграть Венгрия и Словакия, которые, не исключают в Вене, могут откровенно перейти на сторону Москвы или выйти из НАТО и ЕС и предоставить свою территорию российским агентам и наёмникам.
Представляешь, что происходит? Это говорит об уровне доверия европейских партнёров к своим партнёрам из Словакии и Венгрии. Если сейчас такой разброд в самой Европе, то чего ждать нам? И одновременно звучат заявления нового президента Польши против присоединения Украины к ЕС», – возмущался Береза.
Костенко в ответ заверил, что без Украины Европе несдобровать.
«Если Россия захватит Украину, то вместе с Украиной у неё хватит сил, чтобы воевать в Европе ещё долго. И с Белоруссией. Все должны понимать, что пока Украина стоит, пока Украине помогают, Европе ничего не угрожает», – вещал депутат-СБУшник.
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