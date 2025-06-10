«Словакия и Венгрия перейдут на сторону РФ» – в Киеве отметили «полнейший разброд в Европе»

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После достижений целей СВО на Украине, у России с Белоруссией будет достаточно сил для длительного противостояния на европейском театре военных действий.

Об этом говорили экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В абсолютно нейтральной Австрии эксперты уже публично рассуждают о перспективах возможной российской агрессии против их страны. Ключевую роль в таком сценарии могут сыграть Венгрия и Словакия, которые, не исключают в Вене, могут откровенно перейти на сторону Москвы или выйти из НАТО и ЕС и предоставить свою территорию российским агентам и наёмникам. Представляешь, что происходит? Это говорит об уровне доверия европейских партнёров к своим партнёрам из Словакии и Венгрии. Если сейчас такой разброд в самой Европе, то чего ждать нам? И одновременно звучат заявления нового президента Польши против присоединения Украины к ЕС», – возмущался Береза.

Костенко в ответ заверил, что без Украины Европе несдобровать.