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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Украиной и Россией проходят «довольно хорошо».

«Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти обсуждения на самом деле идут довольно хорошо», – сказал Трамп на брифинге, не вдаваясь в подробности.

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Несколькими часами ранее спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог предупредил, что обеим сторонам придется пойти на уступки, если они надеются договориться об урегулировании.

Зеленский, по словам Келлога, якобы уже «дал понять, что смягчит свою позицию по земле. И Путину также придется смягчить свои позиции», – отчего-то уверен Келлог.

«Мы собираемся провести обсуждения со всеми со временем, и, возможно, в ближайшем будущем», – добавил спецпредставитель Трампа.

Интересно, что эти словесные сигналы от Трампа совпали по времени с весьма комплиментарными сигналами американской администрации со стороны президента Путина. В частности, наблюдатели заметили, что в своем свежем интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, Путин похвалил Трампа за умение «наводить порядок» и назвал его «хозяином»

Путин также отметил упорство американского лидера в продвижении собственных интересов и его способность заставить любого делать то, что он хочет. В качестве примера Путин привел взаимодействие Трампа с европейскими политиками.

По словам российского президента, сейчас между ними происходит «какая-то возня»: Трамп, в отличие от «ментально» близкого Джо Байдена, им «не нравится», поэтому они «активно боролись» против него, в том числе якобы «реально вмешивались» в предвыборный процесс.

«Но я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет порядок довольно быстро и все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — заявил Путин.

Он добавил, что у Трампа «другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике», поэтому в Европе «растерялись», когда республиканец выиграл выборы, хотя раньше «с удовольствием выполняли любой приказ» со стороны Вашингтона. Однако скоро Трамп сделает так, что «все встанет на свои места», заверил Путин.

Он также в очередной раз повторил свое известное по прошлым интервью мнение, что, в Европе практически не осталось выдающихся политических деятелей, подобных лидерам прошлых лет: Шарлю де Голлю, Жаку Шираку и Франсуа Миттерану во Франции, Вилли Брандту, Гельмуту Колю и Герхарду Шредеру в Германии: