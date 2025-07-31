«Система зашаталась»: Зеленский в отместку устроит чистки западных агентов

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Метания Зеленского в отношении антикоррупционных структур говорят о том, что его власть сильно ослабла.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проголосовав закон о НАБУ, снова восстанавливается двоевластие, снова внешнее управление плюс наша внутренняя система управленческая начнут сосуществовать вместе. Это не сюрприз. В данной ситуации восстановление этого двоевластия и то, что народ все-таки вышел, пусть за деньги, пусть кто-то из каких-то других убеждений, не понимая, за что они выходят и прочее, но все-таки вышли, это показывает, что власть хотя бы ситуативно, но ослаблена», – сказал Бондаренко.