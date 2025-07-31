«Система зашаталась»: Зеленский в отместку устроит чистки западных агентов

Вадим Москаленко.  
31.07.2025 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Метания Зеленского в отношении антикоррупционных структур говорят о том, что его власть сильно ослабла.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Метания Зеленского в отношении антикоррупционных структур говорят о том, что его власть сильно ослабла....

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«Проголосовав закон о НАБУ, снова восстанавливается двоевластие, снова внешнее управление плюс наша внутренняя система управленческая начнут сосуществовать вместе. Это не сюрприз.

В данной ситуации восстановление этого двоевластия и то, что народ все-таки вышел, пусть за деньги, пусть кто-то из каких-то других убеждений, не понимая, за что они выходят и прочее, но все-таки вышли, это показывает, что власть хотя бы ситуативно, но ослаблена», – сказал Бондаренко.

«Власть начнет сейчас поиск виноватых в этой ситуации. Начнутся определенные кадровые чистки. Кадровые чистки могут привести к тому, что не стрелочники какие-то будут найдены, а именно посыплется сама нынешняя управленческая структура, что приведёт к внутренним определённым конфликтам во власти. Неприкрытым уже конфликтам, не в стиле интриг мадридского двора.

И это может привести в целом к падению нынешней власти. Это длительный процесс, понятное дело, не процесс одного дня, но главное, чтобы вот те, кого восстановили в правах, чтобы они не стали реальными хозяевами ситуации в стране», – резюмировал политолог.

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