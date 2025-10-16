Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Такого количества коррупционеров, как при Зеленском, на Украине никогда не было.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У украинской власти катушки слетели, они переплюнули многих. Даже во времена Януковича было не так, как сейчас. Какие-то понятия были – свои, искаженные, но было. Сейчас, по-моему, нет вообще. Это мой опыт просто человека, который своими глазами видел много коррупции. И я вижу, насколько эти ребята непрофессиональны, они оставляют столько следов, которые невозможно спрятать», – сказал Грин.

Он подчеркнул, что актёры не смогут разворовать бюджет грамотно и незаметно.