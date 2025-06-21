«Русские должны думать только о выживании»: украинцы анонсируют удары по химзаводам

Украина должна наносить такие удары по территории России, чтобы её население думало только о выживании.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил политолог-русофоб Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас задача – нанести такой максимальный вред, что безразлично, какая будет цена на нефть. Они ее просто вывезти не смогут. То есть, блокада железной дороги, блокада портов, потому что ты нефть только железной дорогой только можешь возить. И тогда вопрос в России будет стоять не в том, что они там сейчас обсуждают, исторические экскурсы, и даже то, что Трамп предлагает. А как вы будете выживать. И вопрос в том, как быстро вы должны убираться с украинской территории. Потому что вы будете заблокированы», – сказал Загородний.

По его мнению, Украина должна сконцентрироваться на ударах по российскому химпрому.